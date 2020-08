Vacanze: Coldiretti/Ixè, 8,8 milioni in partenza a settembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli svaghi preferiti infatti accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, la ricerca del cibo e il vino locali è diventata il vero valore aggiunto delle vacanze Made in Italy nel 2020 con ben il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali che secondo l'indagine Coldiretti/Symbola nasce proprio nei piccoli borghi italiani con meno di cinquemila abitanti. Senza dimenticare - precisa la Coldiretti - la possibilità di assistere alle tradizionali attività di settembre come la raccolta della frutta o il rito della vendemmia o avventurarsi nei boschi alla ricerca alla ricerca dei porcini, finferli e trombette grazie alla presenza di 24 mila agriturismi sul territorio nazionale secondo l'analisi di Terranostra. (segue) (Com)