Usa-Giappone: Esper incontra omologo Kono a Guam, focus su cooperazione in materia di sicurezza

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, e l’omologo giapponese Taro Kono si incontreranno oggi nell’isola di Guam per discutere della cooperazione in materia di sicurezza. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Tokyo in una nota, secondo cui nel corso dei colloqui le due parti discuteranno del rafforzamento del partenariato per la sicurezza tra i due Paesi in varie aree. Esper è attualmente in visita a Guam per visitare le truppe statunitensi di stanza lì e commemorare il 75mo anniversario della fine della seconda guerra mondiale. L’isola di Guam è un territorio non incorporato degli Stati Uniti che fu attaccata e invasa dai giapponesi nel dicembre 1941. L'isola venne incorporata nel Mandato del Pacifico meridionale e gli Usa ne ritornarono in possesso con la battaglia di Guam che si svolse dal 21 luglio all'8 agosto 1944.(Git)