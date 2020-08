Germania: coronavirus, autorizzate nuove proteste a Berlino contro misure di restrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale regionale tedesco ha dato il via libera alle manifestazioni di massa previste per oggi a Berlino contro le restrizioni imposte a causa della pandemia di coronavirus. "I raduni programmati per il 29 agosto contro le politiche delle autorità federali e locali possono aver luogo”, ha stabilito la corte, secondo quanto riporta la stampa tedesca. In vista delle manifestazioni sono previste misure di sicurezza importanti dopo che gli organizzatori delle proteste hanno esortato i loro seguaci dei social media in tutta Europa ad “armarsi” e a riunirsi a Berlino. I manifestanti, irritati dalla decisione di Berlino di vietare le manifestazioni dopo che i partecipanti ai precedenti raduni non hanno indossato le mascherine né mantenuto le distanze di sicurezza, hanno inondato la capitale tedesca con migliaia di richieste per ulteriori manifestazioni di protesta questo fine settimana. Fino ad ora la Germania ha gestito l’emergenza coronavirus meglio di molti altri Paesi, effettuando test di massa che hanno contribuito a contenere i contagi e i decessi, tuttavia le infezioni hanno subito un'accelerazione nelle ultime settimane con più di 1.500 casi al giorno. Ieri il cancelliere Angela Merkel ha esortato i cittadini a mantenere alta la guardia contro il virus. "Questa è una cosa seria, più seria che mai, e bisogna continuare a prenderla sul serio", ha detto.(Geb)