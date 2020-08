Bielorussia: Tikhanovskaya, pronti a considerare la Russia come mediatore della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione bielorussa è pronta a considerare la Russia come un mediatore se gli sforzi per risolvere la crisi politica nel Paese senza assistenza internazionale dovessero fallire. Lo ha dichiarato all’emittente “Euronews” l'ex candidata alla presidenza bielorussa e leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. “Se avremo bisogno di una mediazione straniera nei colloqui, vedremo sicuramente la Russia come uno dei partecipanti al processo. La Russia è un Paese con cui abbiamo rapporti amichevoli e stretti”, ha detto. In un’altra intervista rilasciata ieri I a “Sky Tg24”, Tikhanovskaya ha invitato il presidente Aleksander Lukashenko a lasciare il potere “se ama veramente il suo paese”. "Quando vedo le immagini che provengono dal mio Paese sono così orgogliosa della mia gente, che ha alla fine trovato il coraggio e la forza interiore di combattere per i propri diritti, come esprimere la propria opinione e votare chi vogliono. Siamo stati sotto questo regime per 26 anni, ora ci siamo svegliati e siamo pronti ad essere liberi", ha detto. (segue) (Rum)