Bielorussia: Tikhanovskaya, pronti a considerare la Russia come mediatore della crisi (2)

- Russia e Bielorussia, nella visione di Tikhanovskaya, "sono molto legate: siamo confinanti e legati da storia e mentalità. Sappiamo che la Russia sta giocando un ruolo all'interno del nostro Paese, così come altri, ma noi chiediamo che sia rispettata la nostra sovranità". "Ciò che accade ora in Bielorussia - ha spiegato - deve rimanere un affare interno. Se un giorno avremo bisogni di mediatori esterni per una trattativa col potere, certo anche l'aiuto della Russia sarà benvenuto". L'Europa è a sua volta invitata a "sostenere la nostra gente, di mostrare cosa sta accadendo nel nostro Paese, di sostenerci moralmente", ha concluso Tikhanovskaya, escludendo di candidarsi a eventuali nuove elezioni in Bielorussia. La Bielorussia ha tenuto le elezioni presidenziali il 9 agosto scorso e, secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale, il presidente in carica Lukashenko ha vinto ottenendo l'80,1 per cento dei voti contro il 10,12 per cento di Tikhanovskaya. Quest’ultima si è tuttavia rifiutata di riconoscere i risultati delle elezioni, ha lasciato la Bielorussia ed è attualmente in Lituania. Dopo le elezioni diverse proteste sono scoppiate nella capitale Minsk e in molte altre città del Paese, portando a scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. (Rum)