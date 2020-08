Cina: Wuhan riapre scuole e asili il 1 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città cinese di Wuhan, primo epicentro del contagio da nuovo coronavirus, riaprirà asili e scuole il 1 settembre. Lo hanno annunciato le autorità locali, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”. Parlando in conferenza stampa il vice direttore del dipartimento educazione di Wuhan, Wang Chifu, ha detto che gli allievi non dovranno indossare mascherine nel campus, ma dovranno comunque averle con sé per usarle quando necessario. Nella città ci sono 2.842 tra asili e scuole per un totale di circa 1,4 milioni di studenti. (Cip)