Decreto Semplificazioni: Pittoni (Lega), ok a nostro emendamento che sblocca consulenze universitarie

- E' stato "approvato nell'ambito del decreto Semplificazioni il nostro emendamento all'art. 6, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, che regola il regime di impiego dei professori universitari e dei ricercatori a tempo pieno. Università e impresa sono ora più vicine". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Mario Pittoni, vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, primo firmatario dell'emendamento siglato pure da Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Arrigoni e Briziarelli. "Sulle consulenze, infatti, a professori e ricercatori a tempo pieno sarà - spiega - 'liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di una organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento'. Un risultato importante e atteso - conclude Pittoni - che conferma il concreto impegno della Lega per il Paese e la ricerca". (Com)