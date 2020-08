Russia: ministero Esteri, cittadini russi all’estero rischiano “persecuzione” da parte delle agenzie di intelligence Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini russi che viaggiano all'estero potrebbero dover affrontare la minaccia di persecuzione da parte delle agenzie di intelligence statunitensi. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota diffusa in seguito all'arresto negli Stati Uniti del cittadino russo Jegor Krjuchkov. “Dopo l'arresto, il 22 agosto, del cittadino russo Jegor Krjuchkov, di 27 anni, negli Stati Uniti, vorremmo attirare l'attenzione dei nostri concittadini che viaggiano all'estero sul rischio di diventare oggetto di persecuzione da parte delle forze dell'ordine e dei servizi segreti statunitensi”, si legge nella dichiarazione, secondo cui 56 episodi di questo tipo si sono verificati in Paesi terzi dal 2008, di cui sei solo nel 2019. A questo proposito, il ministero ha indicato i casi di Viktor Bout, Maria Butina, Roman Seleznev e Konstantin Jaroshenko. "Per farli dichiarare colpevoli in casi inventati, (gli Usa) stanno esercitando una forte pressione psicologica su di loro e rendendo le loro condizioni di carcerazione insopportabili. Se i nostri concittadini si rifiutano di dichiararsi colpevoli, vengono condannati a pesanti pene detentive", conclude la dichiarazione. La scorsa settimana il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Krjuchkov è stato arrestato a Los Angeles e accusato di cospirazione per aver tentato di causare intenzionalmente danni a un computer protetto.(Rum)