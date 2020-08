Tikhanovskaya: "L'opposizione bielorussa è pronta a considerare Mosca come mediatore della crisi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione bielorussa è pronta a considerare la Russia come un mediatore se gli sforzi per risolvere la crisi politica nel Paese senza assistenza internazionale dovessero fallire. Lo ha dichiarato all’emittente “Euronews” l'ex candidata alla presidenza bielorussa e leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. “Se avremo bisogno di una mediazione straniera nei colloqui, vedremo sicuramente la Russia come uno dei partecipanti al processo. La Russia è un Paese con cui abbiamo rapporti amichevoli e stretti”, ha detto. In un’altra intervista rilasciata ieri I a “Sky Tg24”, Tikhanovskaya ha invitato il presidente Aleksander Lukashenko a lasciare il potere “se ama veramente il suo paese”. "Quando vedo le immagini che provengono dal mio Paese sono così orgogliosa della mia gente, che ha alla fine trovato il coraggio e la forza interiore di combattere per i propri diritti, come esprimere la propria opinione e votare chi vogliono. Siamo stati sotto questo regime per 26 anni, ora ci siamo svegliati e siamo pronti ad essere liberi", ha detto.Russia e Bielorussia, nella visione di Tikhanovskaya, "sono molto legate: siamo confinanti e legati da storia e mentalità. Sappiamo che la Russia sta giocando un ruolo all'interno del nostro Paese, così come altri, ma noi chiediamo che sia rispettata la nostra sovranità". "Ciò che accade ora in Bielorussia - ha spiegato - deve rimanere un affare interno. Se un giorno avremo bisogni di mediatori esterni per una trattativa col potere, certo anche l'aiuto della Russia sarà benvenuto". L'Europa è a sua volta invitata a "sostenere la nostra gente, di mostrare cosa sta accadendo nel nostro Paese, di sostenerci moralmente", ha concluso Tikhanovskaya, escludendo di candidarsi a eventuali nuove elezioni in Bielorussia. La Bielorussia ha tenuto le elezioni presidenziali il 9 agosto scorso e, secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale, il presidente in carica Lukashenko ha vinto ottenendo l'80,1 per cento dei voti contro il 10,12 per cento di Tikhanovskaya. Quest’ultima si è tuttavia rifiutata di riconoscere i risultati delle elezioni, ha lasciato la Bielorussia ed è attualmente in Lituania. Dopo le elezioni diverse proteste sono scoppiate nella capitale Minsk e in molte altre città del Paese, portando a scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. (Res)