- Rapina in un'enoteca ieri sera alle 23 circa, in via Ugo Ojetti, quartiere Talenti a Roma. Un uomo, armato di coltello, è entrato all'interno dell'esercizio commerciale e minacciando il titolare si è fatto consegnare l'incasso di 300 euro. Il rapinatore è poi scappato a piedi. Sul posto la Polizia di Stato. Indagano gli agenti del commissariato Fidene. (Rer)