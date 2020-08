© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coraggio di essere Libero, di non pagare il pizzo, di non dividere le proprie scelte con i mafiosi. Libero Grassi aveva scelto di vivere da uomo libero e per questo ha pagato un prezzo altissimo. Anche per lui dobbiamo continuare la nostra lotta contro tutte le mafie con tutta la determinazione che serve". Lo scive su Facebook il viceministro all'Interno Matteo Mauri. (Rin)