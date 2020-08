Regno Unito: coronavirus, ministro della Salute non esclude nuove chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, non ha escluso l’eventualità di un nuovo blocco per rallentare la pandemia di coronavirus. “I casi sono in aumento e dobbiamo ricorrere a blocchi locali molto estesi o intraprendere ulteriori azioni a livello nazionale”, ha affermato Hancock al quotidiano “The Times”. “Non lo escludiamo, ma speriamo che non sia necessario”, ha aggiunto il segretario di Stato, aggiungendo che la possibilità di una seconda ondata è "una minaccia molto seria" e che altri Paesi stanno già assistendo a un aumento dei casi, tuttavia il Regno Unito sta riuscendo a limitare l’aumento dei nuovi casi “attraverso un sistema di test, tracciamento e blocchi locali”. Le dichiarazioni giungono mentre sono previsti nuovi allentamenti delle misure restrittive a Manchester, nel Lancashire e nel West Yorkshire a partire dal 1 settembre. In vista della riapertura delle scuole, prevista la prossima settimana, ieri il primo ministro Boris Johnson ha intanto dichiarato che le scuole sono sicure da frequentare e ha incoraggiato gli studenti a tornare in classe. “È nell'interesse del benessere e della salute dei bambini, dei giovani e degli alunni tornare a scuola”, ha detto Johnson. Nel Regno Unito si registrano al momento 332.147 casi totali, 290.497 casi attivi e 41.489 decessi a causa della pandemia di Covid-19.(Rel)