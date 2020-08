Maltempo: Coldiretti, dieci tempeste al giorno in agosto pazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale il conto dei danni per milioni di euro provocati dal maltempo all’agricoltura in un pazzo agosto segnato da quasi 10 tempeste al giorno lungo tutta la Penisola tra bombe d’acqua, tornando, nubifragi e grandine dalle dimensioni anomale che hanno devastato i raccolti con alberi da frutta divelti, filari di vigneti abbattuti, serre distrutte e coltivazioni sott’acqua ma anche frane e smottamenti con aziende isolate. E' quanto emerge dall’elaborazione di Coldiretti su dati dell'European severe weather database (Eswd) in riferimento all’ultima perturbazione che ha colpito con temporali violenti a macchia di leopardo le regioni del nord Italia. Gli eventi estremi di questa estate 2020 - evidenzia la Coldiretti in una nota - sono il risultato dell’enorme energia termica accumulata nell’atmosfera in un anno che è stato fino adesso di oltre un grado (+1,01 gradi) superiore alla media storica classificandosi in Italia al quarto posto tra i più bollenti dal 1800, sulla base dell’analisi Coldiretti su dati Isac Cnr relativi ai primi sette mesi dai quali si evidenzia anche la caduta del 30 per cento di pioggia in meno nonostante gli ultimi nubifragi che hanno colpito il nord Italia che evidenziano un progressiva tendenza alla moltiplicazione degli eventi estremi. I forti temporali con precipitazioni intense provocano danni poiché – spiega la Coldiretti - i terreni non riescono ad assorbire la pioggia che cade violentemente e scardina i campi provocando frane e smottamenti. (segue) (Com)