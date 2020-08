Maltempo: Coldiretti, dieci tempeste al giorno in agosto pazzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per proteggere la terra e i cittadini che vi vivono, l’Italia - continua la Coldiretti - deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività agricola. "Se non poniamo un argine al consumo di suolo perdiamo un’opportunità in termini di sviluppo economico e occupazionale per l’intero Paese oltre al fatto che c’è un tema che riguarda l’ambiente, la sicurezza e la qualità della vita" ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "occorre accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo, ormai da anni ferma in Parlamento, che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio". (Com)