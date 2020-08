Russia: ministro Industria Manturov, misure governo limiteranno contrazione Pil al 5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure del governo russo, progettate per sostenere l'economia durante la pandemia, dovrebbero frenare la contrazione del prodotto interno lordo (Pil) al 5 per cento nel 2020. Per il prossimo anno, l'economia russa potrebbe tornare a crescere, ha spiegato il ministro dell’Industria e del commercio Denis Manturov, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “Grazie alle misure già prese e agli sforzi fatti, prevediamo di mantenere il dato sulla contrazione dell'economia entro il 5 per cento e di tornare ad assistere a una crescita per il prossimo anno", ha detto Manturov nel corso di una videoconferenza con gli omologhi del gruppo Brics (Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica). (Rum)