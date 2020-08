Business news: Norvegia, raggiunto accordo in materia salariale fra sindacati industria e datori di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dell'industria norvegese e i datori di lavoro hanno raggiunto un accordo in materia salariale, grazie alla mediazione delle autorità statale. Come riferiscono i media locali, la Federazione delle industrie norvegesi ha raggiunto un accordo con i sindacati Fellesforbundet e Parat, dopo una lunga seduta negoziale, conclusasi questa notte. La pandemia di coronavirus aveva in precedenza bloccato le trattative, considerate il punto di partenza per i negoziati in materia salariale per altri settori dell'economia della Norvegia. (Sts)