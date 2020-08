Business news: Romania, numero di aziende in stato di insolvenza esplode a giugno 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giugno e luglio hanno visto in Romania un aumento accelerato, fino al 50 per cento, del numero di società in stato di insolvenza rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo riferisce il quotidiano di Bucarest "Ziarul Financiar". Ad aprile e maggio, invece, i primi mesi della pandemia, il numero di aziende in stato di insolvenza è stato molto inferiore rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Una spiegazione di questa situazione sta nel fatto che tra il 16 marzo e il 15 maggio è stato stabilito lo stato di emergenza in Romania, cosicché molti settori sono stati completamente o parzialmente bloccati. Per compensare questi gravi blocchi, lo stato romeno ha iniettato denaro nell'economia e adottato misure - come il pagamento della cassa integrazione - per proteggere le aziende dall'insolvenza o dalla bancarotta. Gli effetti si sono visti, tanto che ad aprile sono state insolventi solo 72 società, rispetto alle 553 di aprile 2019. Dopo che le società hanno ripreso la loro attività, anche parzialmente, il numero di insolvenze è esploso. Per diversi mesi le aziende non hanno incassato denaro o se lo hanno fatto gli importi erano troppo piccoli per coprire i costi. Così hanno scelto l'insolvenza. (Rob)