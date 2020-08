Business news: Azerbaigian, presidente Aliyev stigmatizza investimenti all'estero durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' inaccettabile fare grandi investimenti all'estero durante la pandemia del Covid-19. E' quanto affermato dal presidente azerbaigiano Ilham Aliyev durante una videoconferenza con i nuovi governatori della regioni di Bilasuvar e Saatli, Faig Gurbatov e Elmir Bagirov. "L'ambiente imprenditoriale in Azerbaigian sta migliorando ogni anno. Il presidente e il governo continueranno a sostenere gli imprenditori, per cui ritengo che sia sbagliato fare grandi investimenti all'estero nell'attuale situazione. Facciamo finire la pandemia, facciamo stabilizzare la situazione nel mercato del petrolio, il tasso di crescita sarà ripristinato e allora non mi preoccuperò come non l'ho fatto fino ora", ha dichiarato Aliyev. "Certamente non possiamo proibirli (gli investimenti all'estero) con strumenti normativi", ha osservato il presidente dell'Azerbaigian secondo cui tuttavia gli imprenditori che vogliono procedere in tal senso devono giustificare pubblicamente la loro decisione. Secondo Aliyev, in questa fase, difficile "è un obbligo morale" degli imprenditori pensare all'economia del proprio paese. (Res)