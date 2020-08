Business news: Polonia, 27 miliardi di euro di deficit al posto del pareggio di bilancio dopo Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia si prevedono 109,3 miliardi di zloty (circa 27 miliardi di euro) di deficit al posto del bilancio in pareggio che era stato annunciato prima dell'arrivo della pandemia. Sono queste le cifre del progetto di emendamento al bilancio di quest'anno presentato al parlamento di Varsavia. Come riportato in precedenza dal governo polacco, l'emendamento adegua il bilancio dello Stato per il 2020 alla situazione relativa allo scoppio della pandemia Covid-19. Il progetto prevede che nel 2020 le entrate del bilancio statale saranno inferiori a quelle previste dalla legge sul bilancio per il 2020 di 36,7 miliardi di zloty e ammonteranno a 398,7 miliardi di zloty. La spesa del bilancio statale è stata pianificata a 508,0 miliardi di zloty, il che significa che saranno 72,7 miliardi di zloty in più rispetto a quanto previsto dalla legge sul bilancio per il 2020. Inoltre, il governo prevede che in tutto il 2020 il Pil diminuirà del 4,6 per cento, contro il + 4,1 per cento dell'anno scorso e il +3,7 per cento che era stato previsto per quest'anno. Il progetto presuppone che l'occupazione media diminuirà del 2,4 per cento (contro un aumento dell'1,5 per cento nel 2019 e dello 0,5 per cento ipotizzato nella legge di bilancio per il 2020). (Vap)