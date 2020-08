Business news: Turchia, import gas naturale da Russia e Iran in calo nei primi sei mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima metà del 2020 ha visto un calo delle importazioni di gas naturale della Turchia da Iran e Russia, rispettivamente del 44,8 e del 41,5 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2019. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando dati dell’Autorità turca per la regolazione del mercato dell’energia (Emra). L’import di gas naturale in Turchia ha visto un calo generale del 3,5 per cento su base annua, scendendo a 22,5 miliardi di metri cubi. Di questi, 12,1 miliardi di metri cubi sono stati importati tramite gasdotti e 10,3 miliardi sotto forma di Gas naturale liquefatto (Gnl). Nel periodo di riferimento le importazioni di gas naturale tramite oleodotto sono calate del 22,8 per cento, mentre è cresciuta del 44,8 per cento la quota di Gnl. La maggiore quantità di gas è stata importata dall’Azerbaigian, a 5,44 miliardi di metri cubi, in crescita del 23,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Un fattore importante nella crescita dell’import è stato la trasmissione attraverso il gasdotto Trans Anatolian Natural Gas Pipeline. (Tua)