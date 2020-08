Business news: Regno Unito, aeroporto di Gatwick prevede taglio di 600 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione dell'aeroporto di Gatwick, a sud di Londra, ha annunciato che intende tagliare circa 600 posti, ovvero quasi un quarto della sua forza lavoro, a causa della pandemia del Covid-19. L'aeroporto londinese di Gatwick, di proprietà del gruppo Vinci e di Global Infrastructure Partners, ha sottolineato che questi tagli sono necessari in quanto sta operando al 20 per cento della sua capacità rispetto ai dati del 2019. "Siamo in un confronto aperto con il governo per vedere quale sostegno specifico per il settore possa essere messo in campo per l'industria in questo momento", ha aggiunto l'amministratore delegato di Gatwick, Stewart Wingate. (Rel)