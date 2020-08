Business news: Francia, piano di rilancio pone le basi per la crescita del domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di rilancio economico francese offre un'occasione eccezionale per posizionare il paese nei settori strategici del futuro, creando valore in Francia e localizzando nel territorio le basi per la crescita del domani. Lo ha dichiarato il primo ministro francese, Jean Castex. Il premier ha indicato alcune delle priorità nella transizione economica, la concorrenza, la sovranità economica, la coesione sociale e territoriale. Castex ha annunciato inoltre che sarà più facile assumere i giovani nelle aziende. "Avremo anche bisogno delle nostre imprese per raggiungere questo obiettivo, che non è solo economico, ma anche sociale", ha aggiunto il premier come riportato su Twitter. Secondo quanto affermato da Castex, il piano di rilancio da 100 miliardi di euro sarà presentato nei dettagli il 3 settembre. "Dei 100 miliardi di euro previsti dal piano, il 40 per cento arriverà dall'Ue grazie al lavoro del presidente Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel", ha dichiarato. (Frp)