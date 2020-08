Business news: Spagna, vendite al dettaglio in calo del 3,7 per cento a luglio su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio in Spagna sono diminuite del 3,7 per cento a luglio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta del quinto mese consecutivo di dati negativi a seguito dello scoppio della pandemia di coronavirus, come riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ine). Nei primi sette mesi dell'anno, le attività commerciali spagnole registrano un -9,5 per cento delle vendite, secondo i dati pubblicati. (Spm)