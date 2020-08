Business news: Moldova, completata la costruzione del gasdotto Ungheni-Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del gasdotto Ungheni-Chisinau, in Moldova, è stata completata. Secondo il ministero dell'Economia e delle Infrastrutture, il gasdotto, con una lunghezza di 120 chilometri, Trasporterà gas naturale per un volume di 1,5 miliardi di metri cubi all'anno, e dopo il completamento nel 2021 degli investimenti in Romania per la costruzione di circa 165 chilometri di gasdotto sulla sezione Onești-Gheraesti-Letcani e due stazioni di compressione a Onești e Gheraesti, la sua capacità di trasporto aumenterà fino a 2,2 miliardi di metri cubi annui. Pertanto, il gasdotto sarà in grado di fornire circa il 75 per cento del consumo medio della Moldova (inclusa la regione della Transnistria) o circa il 60 per cento del consumo medio del paese durante il periodo freddo dell'anno (inclusa la regione della Transnistria). (Moc)