Pa: Dadone, decreto anticipo Tfr già operativo, ecco come ottenerlo

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, rende noto che "è stato registrato oggi" alla Corte dei conti il decreto ministeriale che "assorbe e ratifica l’accordo quadro con l'Abi (Associazione bancaria italiana) per l’anticipo del Tfs/Tfr". A breve, spiega il ministro su Facebook, "il testo sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale a scopo solamente conoscitivo, ma è già operativo e dunque la procedura giuridica è formalmente conclusa". (segue) (Rin)