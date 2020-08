© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Peppe Provenzano, ha chiarito che "non si investe soltanto se c'è uno sconto fiscale, le priorità siano gli investimenti in servizi e le infrastrutture". Il ministro lo ha detto ospite di "InOnda" su La7. (Rin)