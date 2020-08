Governo: Provenzano, luoghi abbandonati da politica nazionale reagiscono con ascesa populismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Peppe Provenzano, ritiene che "se ci sono luoghi che vengono abbandonati dalla politica nazionale" questi "reagiscono con l'ascesa dei nazionalismi e dei populismi. E' avvenuto in tutta Europa", ha spiegato, ospite di "InOnda" su La7. Per Provenzano occorre "dare la possibilità a tutti di vivere nei propri luoghi per uno sviluppo più diffuso in cui ci sia reciprocità" e "non si taglino i ponti che le grandi città". (Rin)