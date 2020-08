Usa: Trump concede grazia ad Alice Marie, per oltre 20 anni in carcere per droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha concesso la grazia ad Alice Marie Johnson che ha trascorso più di vent'anni in carcere per un reato di droga non violenta. La donna era stata condannata nel 1996 all'ergastolo senza condizionale per otto capi d'accusa relativi a un'operazione di traffico di cocaina a Memphis. Trump aveva già commutato la sua condanna nel 2018, consentendole il rilascio anticipato. Johnson aveva parlato proprio alla convention repubblicana del potere della redenzione, elogiando il presidente. (Nys)