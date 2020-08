Mali-Algeria: ministro Esteri Boukadoum ricevuto dal deposto presidente maliano Keita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, è stato ricevuto oggi a Bamako dal presidente deposto del Mali, Ibrahim Boubacar Keita. L'incontro è avvenuto dopo una riunione tenutasi tra la delegazione algerina e il Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp), la giunta militare che ha preso il potere in Mali dopo il colpo di Stato della scorsa settimana, ha rilasciato il presidente deposto Keita. Durante l'incontro si è discusso della "situazione prevalente in Mali e i parametri per uscire dalla crisi", riferisce il ministero degli Affari esteri. Boukadoum ha ribadito "la disponibilità dell'Algeria ad accompagnare il Mali in queste particolari circostanze, come ha sempre fatto" e a sottolineato "il fermo impegno dell'Algeria nei confronti del Mali e del fraterno popolo maliano, che ha sempre caratterizzato le relazioni tra i due Paesi, anche nell'ambito dell'attuazione dell'accordo per la pace e la riconciliazione in Mali, derivante dal processo di Algeri". In questa occasione i membri del Cnsp "hanno espresso la loro gratitudine per questa visita, la prima nel suo genere e di questo livello, che costituisce un grande gesto di amicizia e solidarietà nei confronti del Mali. L'Algeria che è sempre stata dalla parte del fraterno popolo maliano", aggiunge il ministero. Al termine dei colloqui, i membri del Cnsp, "hanno espresso il desiderio di essere sostenuti nei loro sforzi per procedere quanto prima verso un'uscita consensuale dalla crisi", conclude il comunicato. (Ala)