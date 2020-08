Usa: in migliaia a Washington per marcia contro razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono migliaia le persone che si sono radunate oggi vicino al Lincoln Memorial, a Washington, dove il reverendo Martin Luther King Jr. pronunciò 57 anni fa il suo storico discorso "I Have a Dream". L'evento contro il razzismo si è svolto sulla scia dell'ennesima sparatoria che ha scatenato giorni di proteste e violenze, e provocato due morti. Attivisti e politici hanno tenuto alcuni discorsi, incluso il candidato alla vicepresidenza democratica Kamala Harris, che è apparsa in un video registrato. La marcia si è svolta nel mezzo di un'estate calda per i disordini razziali iniziati a maggio, con l'uccisione di George Floyd, un afroamericano morto soffocato dopo che un ufficiale di polizia di Minneapolis ha messo il suo ginocchio sul collo dell'uomo per quasi nove minuti. Molti dei manifestanti indossavano magliette Black Lives Matter e gli oratori hanno chiesto la fine delle violenze della polizia. Il fratello di George Floyd, Philonise Floyd, è apparso sul palco, affiancato da sua moglie e altri membri della famiglia. All'inizio di questa settimana, diverse proteste sono scoppiate a Kenosha, nel Wisconsin, dopo che alcuni gli agenti di polizia hanno sparato a un altro uomo afroamericano, Jacob Blake, davanti ai suoi figli. Sebbene Blake sia sopravvissuto alla sparatoria, gli avvocati hanno detto che è rimasto paralizzato. (Nys)