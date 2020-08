Libia: Sarraj sospende ministro Interno Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Fayez al Sarra, ha sospeso il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, e lo ha messo sotto accusa per la gestione delle proteste in corso nella parte occidentale del paese e per la violenta repressione. Lo ha dichiarato il Gna in una nota. "Il ministro dell'Interno Fathi Bashagha sarà rimosso e sottoposto a procedimenti amministrativi", si legge. Il viceministro dell'Interno Khalid Ahmad Mazen è stato nominato ministro ad interim. Da domenica a Tripoli sono aumentate le proteste per il peggioramento delle condizioni di vita e la corruzione. Alcune milizie hanno usato armi da fuoco per disperdere i manifestanti e Serraj ha imposto un coprifuoco di 24 ore per quattro giorni per contrastare il nuovo Coronavirus.(Res)