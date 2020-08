Business news: Spagna, riaperte oltre metà delle aziende che avevano chiuso durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più della metà delle aziende spagnole che sono state chiuse al culmine della pandemia di coronavirus hanno ormai riaperto. Questo quanto emerge in base ai dati pubblicato dal governo di Madrid, secondo cui l’economia nazionale si starebbe lentamente riprendendo. Il numero di aziende registrate per i pagamenti pensionistici erano 1.282.346 alla fine di luglio, in base ai dati del Ministero per l'inclusione, la sicurezza sociale e l’immigrazione spagnolo. Si tratterebbe di 91.240 aziende in meno rispetto a febbraio, quando il governo di Madrid impose la quarantena sul territorio nazionale. Tuttavia, le statistiche hanno mostrato che da inizio maggio, quando è scattato l'allentamento delle restrizioni, 49.159 nuove aziende sono state registrate. (Spm)