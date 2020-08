Business news: Regno Unito, catena Tesco annuncia creazione di 16 mila nuovi posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesco, la principale catena di supermercati del Regno Unito, ha annunciato la creazione di 16 mila nuovi posti di lavoro permanenti grazie alla crescita sorprendente degli acquisti online. Come riferito dalla stessa società britannica, la quarantena legata al coronavirus ha permesso alla catena di aumentare le vendite a livello nazionale. Tesco prevede che la maggior parte dei 16 mila nuovi posti di lavoro venga ricoperta dai dipendenti assunti temporaneamente durante l’epidemia e che “vogliono rimanere nell'azienda in modo permanente", ha detto la società. Diecimila nuovi lavoratori dovrebbero occuparsi della raccolta degli ordini dei clienti, mentre serviranno tremila autisti per le consegne. (Rel)