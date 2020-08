Business news: Ungheria, deficit nel 2020 potrebbe raggiungere il 7-9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit pubblico dell'Ungheria potrebbe raggiungere quest'anno il 7-9 per cento del Pil. Lo ha dichiarato il ministro della Finanze, Mihaly Varga. La ragione dell'aumento del deficit è da ascrivere a una ripresa più lenta del previsto nel secondo trimestre e ai costi per far fronte alla recessione. Se la previsione dovesse rivelarsi veritiera, il deficit ungherese del 2020 sarebbe il maggiore dal 2006, quando aveva superato il 9 per cento del Pil. L'ultimo aggiornamento delle previsioni del governo era avvenuto a maggio e immaginava un deficit al 3,8-4 per cento. Nonostante un impatto economico inferiore a quello registrato in altri Stati membri dell'Unione europea, il ministro nota che l'economia ungherese si è contratta del 13,6 per cento nel secondo trimestre, una percentuale maggiore di quella pronosticata dagli analisti. Secondo Varga entro la fine dell'anno la riduzione potrebbe aggirarsi intorno al 5 per cento. (Vap)