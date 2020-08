Business news: presidente serbo, avremo nostro aeroporto in Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia avrà un suo aeroporto in Repubblica Srpska, entità della Bosnia, e conta di fare partire il primo volo già nel 2021. Lo ha annunciato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, al termine di un incontro a Belgrado con l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, il primo ministro serbo Ana Brnabic, il presidente della Republika Srpska Zeljka Cvijanovic e il premier dell’entità, Radovan Viskovic. Vucic ha aggiunto che Belgrado continuerà ad aiutare finanziariamente ed economicamente l’entità serba in Bosnia ed Erzegovina. "Abbiamo analizzato tutti i nostri progetti e invieremo ulteriore sostegno finanziario alla Republika Srpska prima della fine dell'anno e l'inizio del 2021. Informeremo i cittadini sull'ammontare di tale aiuto, non nasconderemo nulla", ha affermato Vucic. “E’ nostro obbligo morale e significativo per le persone che vivono in Republika Srpska preservare ciò che i loro nonni e bisnonni hanno lasciato loro", ha proseguito il capo di Stato serbo chiarendo che i colloqui di oggi hanno incluso l'aeroporto di Trebinje, che sarebbe di proprietà della Serbia. (Seb)