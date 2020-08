Business news: Air Serbia riattiva i voli tra Belgrado e Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea serba Air Serbia ha annunciato la ripresa dei voli diretti tra Belgrado e Bruxelles. "Un Airbus A319 di Air Serbia è partito per la capitale belga questa mattina", si legge in una nota della compagnia aerea serba. I voli tra Belgrado e Bruxelles erano stati sospesi lo scorso 28 luglio a causa della pandemia del coronavirus, mentre ora saranno operati per due volti a settimana il giovedì e la domenica. Air Serbia intende aumentare tale voli a tre volte a settimana. "La capitale belga è una destinazione essenziale per Air Serbia", ha commentato il direttore commerciale della compagnia aerea, Jiri Marek. (Seb)