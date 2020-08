Brasile: governatore di Rio sospeso per corruzione e riciclaggio, "sono indignato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ha attaccato l'ufficio del Procuratore generale della Repubblica (Pgr) e ha chiesto un'indagine su un presunto "uso politico" dell'istituzione. "Io e altri governatori siamo vittime del possibile uso politico dell'istituzione, questo deve essere investigato", ha detto Witzel, aggiungendo "Voglio sfidare la procura federale a provare che non si tratti di una questione personale. Mi ha definito capo di un'organizzazione criminale, ma voglio che presentino una sola e-mail sospetta, una sola telefonata, o una qualsiasi prova testimoniale, un pezzo di carta su cui ho chiesto un vantaggio illecito per me stesso ", ha detto. Witzel ha quindi attaccato l'ex segretario Edmar Santos che, arrestato a maggio con l'accusa di corruzione nelle forniture sanitarie ha iniziato a collaborare con la giustizia chiamando in causa il governatore. "Edmar ci ha ingannati tutti. Un tenente colonnello della polizia militare, professore dell'Università statale di Rio ed ex direttore del policlinico universitario Pedro Ernesto. E' entrato nel mio governo come segretario dopo che lo avevo avvertito che non avrei tollerato la corruzione e lui ha cercato di ingannarci tutti", ha dichiarato. (segue) (Brb)