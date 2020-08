Coronavirus: Canada estende chiusura confini fino al 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo canadese ha annunciato che estenderà la chiusura dei suoi confini fino al 30 settembre. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Pubblica sicurezza, Bill Blair. "Il nostro governo sta estendendo di un mese - fino al 30 settembre 2020 - le attuali restrizioni sui viaggi internazionali in Canada al fine di limitare l'introduzione e la diffusione del Covid-19 nelle nostre comunità", ha detto. Il confine terrestre con gli Stati Uniti è chiuso per tutti i viaggi non essenziali fino al 21 settembre. I cittadini canadesi e i residenti permanenti del Canada possono entrare nel paese ma devono sottoporsi a una quarantena di 14 giorni. (Res)