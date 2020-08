Tunisia: Tataouine, compagnie petrolifere minacciano chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera congiunta indirizzata al presidente della Tunisia Kais Saied, le compagnie petrolifere con sede a Tataouine, nel sud est del Paese, hanno minacciato di interrompere le loro attività in caso di blocco continuato della produzione. In particolare le compagnie denunciano la sospensione della produzione a seguito della chiusura delle unità di pompaggio da parte dei manifestanti di El Kamour, spiegando anche che saranno costretti a evacuare i propri dipendenti se la situazione continuerà così. Le compagnie petrolifere sostengono di non essere più in grado di onorare i loro impegni nei confronti dello Stato tunisino e chiedono al presidente Saied di intervenire per porre fine a questa situazione di stallo. Nonostante la presenza militare, i giovani manifestanti di El Kamour, nel governatorato di Tataouine, sono riusciti a raggiungere, il 16 luglio, le unità di produzione petrolifera e sono riusciti a chiudere una valvola di pompaggio.(Tut)