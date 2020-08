Difesa: jet Usa intercettano aerei militari russi al largo della costa dell'Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerei da combattimento statunitensi hanno intercettato sei aerei russi al largo della costa dell'Alaska, che sono stati tenuti sotto controllo fino a quando non hanno lasciato la regione. Lo ha riferito in una dichiarazione il Norad (North American Aerospace Defense Command). I caccia statunitensi F-22, supportati da aerei di rifornimento aereo KC-135, hanno intercettato tre gruppi di due aerei russi da pattugliamento Tu-142 che sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska, rimanendo nello spazio aereo internazionale. Giovedì, il Comando settentrionale degli Stati Uniti ha detto che stava monitorando un sottomarino russo emerso in acque internazionali al largo della costa dell'Alaska.(Nys)