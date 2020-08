Usa: Michelle Obama, distrutta per sparatorie a Kenosha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Obama le proteste "stanno già facendo qualcosa, stanno aprendo gli occhi, scuotendo le coscienze e ricordando alle persone di ogni estrazione sociale che questo problema non è stato risolto all'inizio di questa estate e non lo sarà presto se non facciamo tutti un cambiamento", ha aggiunto la ex first lady. "57 anni fa - ricorda Obama - persone da tutto il paese si riunirono per la marcia su Washington. Oggi marciamo per realizzare il sogno di King e mantenere la promessa del nostro paese", aggiunge in occasione della manifestazione per il 57esimo anniversario del discorso di Martin Luther King. (Nys)