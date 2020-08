Business news: Bulgaria, Fitch conferma rating BBB con prospettiva stabile per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale Fitch Ratings ha confermato a "BBB" il credito a lungo termine della Bulgaria, con prospettiva stabile. Il premier bulgaro Bojko Borisov ha commentato la notizia sul proprio profilo Facebook, sottolineando come sia stata premiata la stabilità fiscale del paese. "Gli esperti internazionali affermano che grazie alla stabilità fiscale e al surplus accumulato, l'economia del paese resiste alla pressione causata dalla pandemia di coronavirus. Il nostro ingresso nella sala d'attesa dell'Eurozona e dell'Unione bancaria contribuisce anche a mantenere la stabilità fiscale in un contesto di crescente incertezza politica", ha scritto il primo ministro bulgaro. "Ho detto molte volte che si profila una crisi che sarà grave e di lungo periodo. Questi dati ci mostrano però che siamo sulla strada giusta, e ci motivano a lavorare ancora più duramente per affrontare le sfide", ha aggiunto Borisov. (Seb)