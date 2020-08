Business news: Romania, Ue approva garanzia di 62 milioni di euro per compagnia aerea Blue Air

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, una garanzia sul prestito romeno per un importo massimo di circa 62 milioni di euro, a favore della compagnia aerea Blue Air. Lo scopo di questa misura è di sostenere la compagnia aerea dopo i danni subiti a seguito della pandemia Covid-19, nonché di fornire un sostegno urgente sotto forma di liquidità a favore della compagnia. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres" riprendendo una nota della Commissione Ue. "Il settore dell'aviazione è stato gravemente colpito dalla pandemia Covid-19. Questa garanzia sul prestito di 62 milioni di euro consentirà alla Romania di compensare parzialmente Blue Air per i danni subiti a causa della pandemia. Allo stesso tempo, la garanzia fornirà all'azienda le risorse necessarie per coprire alcuni dei bisogni urgenti e immediati di liquidità", ha dichiarato la vicepresidente esecutiva e responsabile della politica di concorrenza della Commissione Ue, Margrethe Vestager. (Rob)