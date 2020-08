Business news: Polonia, tasso di disoccupazione a luglio stabile al 6,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Polonia a luglio si mantiene al livello di giugno, ovvero il 6,1 per cento. Lo ha comunicato il ministero dello Sviluppo, appellandosi ai dati dell'Ufficio centrale di statistica (Gus). Il numero assoluto di disoccupati cresce di 3 mila unità, significativamente meno degli aumenti registrati nei mesi precedenti (+15 mila a giugno; +46 mila a maggio). Secondo quanto riferito, i dati sarebbero molto positivi per quanto riguarda il tasso di occupazione che "a giugno avevano mostrato una crescita di tale indicatore su base mensile dalla prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus", si legge nel comunicato. I dati di luglio confermano la tendenza. Il numero assoluto degli occupati è aumentato di oltre 66 mila unità su base mensile. (Vap)