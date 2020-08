Libano: presidente francese Macron avverte su rischio guerra civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Libano verrà lasciato a sé stesso, in balia delle tensioni regionali, vi sarà una guerra civile. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmnuel Macron, parlando oggi all’Associazione della stampa presidenziale di Parigi, a pochi giorni dal suo viaggio in Libano, previsto dal 31 agosto al primo settembre, il secondo nel Paese dopo le devastanti esplosioni che hanno colpito lo scorso 4 agosto la capitale libanese Beirut provocato oltre 180, 6mila feriti e quasi 300mila sfollati. "Se lasciamo il Paese in balia degli scontri tra le potenze regionali nel Paese vi sarà la guerra civile" e "la sconfitta di quella che è l'identità stessa del Libano", ha dichiarato Macron. In base alle indiscrezioni fornite da fonti dell’Eliseo ai media francesi, durante la sua permanenza a Beirut Macron farà pressioni sui politici libanesi affinché formino un governo in grado di realizzare riforme urgenti. (segue) (Res)