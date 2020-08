Mediterraneo orientale: Stoltenberg, Nato e Turchia studiano meccanismi per allentare tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sta studiando insieme alla Turchia meccanismi per ridurre le tensioni e prevenire incidenti nel Mediterraneo orientale. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un messaggio sul suo profilo Twitter al termine di una conversazione telefonica con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. “Ho parlato con il presidente Recep Tayyip Erdogan sugli sviluppi nel Mediterraneo orientale e sull'esplorazione di meccanismi per prevenire incidenti. Il dialogo e la riduzione dell'escalation sono importanti e la situazione deve essere risolta in uno spirito di solidarietà Nato”, ha dichiarato Stoltenberg. Le tensioni tra Turchia e Grecia si sono intensificate all'inizio di agosto, dopo che la nave da ricerca Oruc Reis, impegnata in trivellazioni esplorative nel Mediterraneo orientale, ha iniziato le perforazioni nelle acque rivendicate da Atene. La Turchia ha diffuso ieri un nuovo Navtex (avviso ai naviganti) per esercitazioni navali che si terranno dal primo al 2 settembre nel Mediterraneo orientale. Secondo quanto riporta l’emittente turca “Trt Haber”, le esercitazioni riguarderanno diversi assetti navali che saranno impegnate in attività di addestramento al tiro. Il Navtex giunge in risposta alle esercitazioni “Eunomia” iniziate il 26 agosto al largo di Cipro e che coinvolgono Grecia, Italia, Cipro e Francia. Le manovre militari si sono concluse oggi 28 agosto e seguono le esercitazioni condotte da Grecia e Francia dello scorso 13 agosto e quelle tra le Marine militari greca e statunitense dello scorso 27 luglio.(Res)