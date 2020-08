Usa: responsabili Fed si esprimono su applicazione della nuova strategia monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste una "formula esatta" su come applicare la nuova strategia di politica monetaria annunciata ieri dalla Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti. E' l'opinione che emerge dalle dichiarazioni di diversi responsabili della Fed, che pur considerando come obiettivo della nuova strategia – approvata da tutti i 17 responsabili politici dell’istituto – quello di raggiungere un'inflazione media del 2 per cento nel lungo termine per garantire che l'occupazione non sia inferiore al livello massimo, si sono differenziati sul livello di inflazione da tollerare o le conseguenze da considerare per gli investitori. In un'intervista a "Bloomberg Tv", il presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan, ha affermato che sarebbe a suo agio con l'inflazione "un po'" al di sopra dell'obiettivo di inflazione del 2 per cento fissata dalla Fed se l'economia fosse ancora una volta vicina alla piena occupazione. "Per me, si tratterebbe di un'inflazione al 2,25 per cento", ha detto Kaplan, per il quale "l'obiettivo principale è la stabilità dei prezzi", e "questo quadro non la cambia". Per la presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, "riconoscere quando l'inflazione è aumentata troppo dipenderà da cos'altro sta succedendo nell'economia", un altro aspetto che "non è legato ad alcuna formula" ha detto in un'intervista alla "Cnbc". Anche il presidente della Fed di Filadelfia, Patrick Harker, ha osservato che l'elemento da considerare è soprattutto "la velocità del cambiamento". (segue) (Nys)