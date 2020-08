Usa: responsabili Fed si esprimono su applicazione della nuova strategia monetaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha lanciato ieri una nuova strategia più “aggressiva” per riportare il mercato del lavoro Usa alla piena occupazione e ricondurre l'inflazione a livelli più sostenibili. Secondo quanto dichiarato alla stampa dal presidente della Fed, Jerome Powell, l’obiettivo della nuova strategia – approvata da tutti i 17 responsabili politici dell’istituto – è di raggiungere un'inflazione media del 2 per cento nel lungo termine per garantire che l'occupazione non sia inferiore al livello massimo. “(La strategia) riflette il nostro apprezzamento per i vantaggi di un mercato del lavoro forte, in particolare per molti nelle comunità a medio-basso reddito, e per il fatto che un mercato del lavoro solido può essere sostenuto senza causare un aumento indesiderato dell'inflazione”, ha osservato Powell, parlando in occasione del simposio estivo annuale della Fed, che si tiene normalmente nella località di montagna di Jackson Hole, nel Wyoming, ma che quest’anno si svolge in formato virtuale a causa della pandemia di Covid-19. (Nys)