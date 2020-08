Brasile: governatore di Rio sospeso per corruzione e riciclaggio, "sono indignato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello stato di Rio de Janeiro, in Brasile, sospeso oggi dall'incarico per ordine della giustizia nell'ambito di un'inchiesta per presunte irregolarità nei contratti nella sanità, si è detto "indignato" della decisione del Tribunale superiore di giustizia del Brasile (Stj) che definisce "un circo", definendosi un "perseguitato" e parlando di uso politico della giustizia. "Voglio esprimere la mia indignazione rispetto al mandato di perquisizione e sequestro di cui sono stato oggetto. Non è stato trovato un solo real, un gioiello o una prova. Si è trattato di un altro circo mediatico", ha detto Witzel in una conferenza stampa. "Non si può sospendere dall'incarico un governatore partendo dal presupposto che farà qualcosa", ha detto il governatore commentando le motivazioni addotte dai magistrati nel motivare l'allontanamento dall'incarico per prevenire che potesse inquinare o sottrarre prove utili alle indagini. ."Questa mia indignazione è l'indignazione di un cittadino eletto per governare lo stato di Rio de Janeiro e che viene massacrato politicamente perché ci sono interessi che non vogliono che governi lo stato. Ci sono interessi potenti contro di me e vogliono distruggere Rio de Janeiro", ha detto Witzel. (segue) (Brb)