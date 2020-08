Usa: rimosse le manette a Jacob Blake

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manette che trattenevano in un letto d'ospedale Jacob Blake, il 29 afroamericano paralizzato dalla vita in giù dopo sette colpi sparati alle spalle dalla polizia a Kenosha, nel Wisconsin, sono state rimosse. Lo ha riferito all'emittente televisiva "Cnn" l'avvocato del ragazzo, Patrick Cafferty. Il portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Kenosha, David Wright, ha spiegato che Blake è stato ammanettato al letto perché "ha un mandato di arresto per crimini commessi prima della sparatoria". Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha detto in una conferenza stampa che "non riesce a comprendere il perché" fossero necessarie le manette. Nel frattempo, per le violenze espose a Kenosha dopo il ferimento di Blake, è stato arrestato un 17enne residente ad Antiochia, Illinois, con l’accusa di omicidio intenzionale di primo grado per la morte di due manifestanti, e il ferimento di un terzo. Il ragazzo, identificato come Kyle Rittenhouse, aveva lasciato il Wisconsin nel tentativo di sfuggire alla giustizia ma alcuni video, registrati durante le proteste, sono stati decisivi per la sua identificazione. Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha annunciato il raddoppio delle forze della Guardia nazionale, con lo schieramento di 500 uomini. (Nys)